Gremlins 3 imposta la data di uscita di novembre 2027
La Warner Bros. sta ufficialmente facendo rivivere il franchise più di 40 anni dopo la sua prima anteprima.
La Warner Bros. sta ufficialmente facendo rivivere Gremlins e il terzo film del franchise ha una data di uscita ufficiale del 19 novembre 2027. David Zaslav, CEO e presidente di Warner Bros. Discovery, ha rivelato la data del film in una telefonata con gli investitori.
Secondo Variety, Gremlins 3 vedrà Steven Spielberg tornare nel franchise, anche se nel ruolo di produttore esecutivo. Il regista di Mamma ho perso l'aereo e Harry Potter Chris Columbus dirigerà e produrrà il film. Le descrizioni della trama, i dettagli del cast e altro ancora non sono ancora stati divulgati.
L'originale Gremlins è uscito più di 40 anni fa, nel 1984. È stato seguito da un sequel nel 1990 e da allora non ha visto molta attenzione, nonostante i personaggi mostruosi siano rimasti popolari tra chiunque sia cresciuto guardando le loro caotiche marache. Il film originale è anche il motivo per cui esiste la classificazione PG-13 in America, se avevi bisogno di un po' di curiosità sul film il tuo giovedì.