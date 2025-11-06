Gremlins 3 imposta la data di uscita di novembre 2027

La Warner Bros. sta ufficialmente facendo rivivere Gremlins e il terzo film del franchise ha una data di uscita ufficiale del 19 novembre 2027. David Zaslav, CEO e presidente di Warner Bros. Discovery, ha rivelato la data del film in una telefonata con gli investitori.

Secondo Variety, Gremlins 3 vedrà Steven Spielberg tornare nel franchise, anche se nel ruolo di produttore esecutivo. Il regista di Mamma ho perso l'aereo e Harry Potter Chris Columbus dirigerà e produrrà il film. Le descrizioni della trama, i dettagli del cast e altro ancora non sono ancora stati divulgati.

L'originale Gremlins è uscito più di 40 anni fa, nel 1984. È stato seguito da un sequel nel 1990 e da allora non ha visto molta attenzione, nonostante i personaggi mostruosi siano rimasti popolari tra chiunque sia cresciuto guardando le loro caotiche marache. Il film originale è anche il motivo per cui esiste la classificazione PG-13 in America, se avevi bisogno di un po' di curiosità sul film il tuo giovedì.