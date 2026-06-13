Gremlins non verrà riavviato finché Steven Spielberg e Chris Columbus saranno in giro

Una delle tendenze più popolari nell'Hollywood moderna riguarda la vasta serie di remake e reboot che stanno arrivando. Molte grandi franchise hanno avuto una seconda possibilità, non ultima tra cui Masters of the Universe recentemente, che è stato rilanciato in formato live-action con un effetto mediocre a giudicare dalla vendita dei biglietti.

Con questa tendenza in mente, se c'è una saga che non dovremmo aspettarci di vedere riavviata o rifatta nel prossimo futuro, questa sarebbe Gremlins, almeno secondo una dichiarazione di uno degli attori della serie cinematografica.

Parlando alla Indiana Comic Convention, l'attore Zach Galligan ha detto al pubblico (secondo Collider) che il destino di Gremlins è legato a Steven Spielberg e Chris Columbus, rispettivamente produttore e sceneggiatore del film originale.

"Il signor Spielberg ne è il proprietario, Amblin ne possiede, e credo che anche il signor Columbus abbia una sorta di capacità di proprietà. Almeno, ha la capacità di dire no a un reboot, e ha detto — ed è coinvolto in Gremlins 3, il che sicuramente lo conferma — che finché sarà vivo, non ci sarà un Gremlins reboot, ha il diritto di dire no."

Questo non significa che non ce ne saranno altri Gremlins in futuro, dato che Gremlins 3 debutterà a novembre 2027, ma non aspettatevi che il pulsante di reset venga premuto a breve, almeno non finché Spielberg e Columbus saranno presenti.