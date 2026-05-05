Greta Il primo film di Gerwig su Narnia debutterà ufficialmente nelle sale a febbraio 2027

Con le riprese ormai concluse e il film menzionato in un recente teaser su Netflix in arrivo, cominciava a sembrare che il primo film di Greta Gerwig su Le Cronache di Narnia sarebbe arrivato prima della fine del 2026. Tuttavia, non sarà così.

In un articolo di Tudum è confermato che Narnia: The Magician's Nephew, come è conosciuto il film, debutterà all'inizio del 2027, iniziando con una proiezione cinematografica dal 12 febbraio (con presenza IMAX) e portando al debutto su Netflix il 2 aprile.

Parlando di ciò che questo film offrirà, la sinossi attuale del progetto spiega: "La regista candidata all'Oscar Greta Gerwig porta sullo schermo per la prima volta la amata storia Il nipote del mago di C. S. Lewis in un'avventura travolgente che invita sognatori di tutte le età a vivere la creazione di Narnia."

Sei entusiasta del primo film di Narnia di Gerwig?