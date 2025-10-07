Greta Thunberg accolta ad Atene dopo la deportazione da Israele

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che Greta Thunberg è arrivata ad Atene tra gli applausi dei manifestanti filo-palestinesi dopo essere stata deportata da Israele insieme a centinaia di attivisti che hanno cercato di raggiungere Gaza via mare. Il gruppo, parte di una flottiglia umanitaria, ha accusato le forze israeliane di maltrattamenti durante la detenzione, afferma che il governo israeliano nega fermamente. Parlando all'aeroporto, Thunberg si è concentrato sulla crisi umanitaria a Gaza, affermando che le istituzioni globali non sono riuscite ad agire. Israele ha descritto la flottiglia come una trovata politica a vantaggio di Hamas, mentre i ministeri degli Esteri di tutta Europa hanno confermato il ritorno sicuro dei loro cittadini. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!