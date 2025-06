Greta Thunberg accusa Israele di "rapimento" dopo l'intercettazione di un'imbarcazione diretta a Gaza

HQ

Le ultime notizie su Israele e Palestina . L'attivista ambientale svedese Greta Thunberg ha affermato che le forze israeliane hanno "rapito" lei e altri attivisti in acque internazionali dopo che la loro nave di beneficenza, che tentava di violare il blocco di Gaza, è stata sequestrata.

Parlando all'aeroporto di Parigi dopo la sua deportazione, ha insistito sul fatto che il gruppo non ha infranto alcuna legge e ha chiesto il rilascio dei detenuti rimanenti. "Sono stato molto chiaro nella mia testimonianza che siamo stati rapiti in acque internazionali e portati contro la nostra volontà in Israele".