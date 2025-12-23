Greta Thunberg rilasciata su cauzione dopo l'arresto durante una protesta pro-palestinese a Londra

HQ

L'attivista svedese Greta Thunberg è stata rilasciata dalla custodia della polizia martedì dopo essere stata arrestata durante una protesta filo-palestinese a Londra, ha riferito la polizia.

Thunberg, 22 anni, è stato detenuto ai sensi del Terrorism Act del Regno Unito dopo aver tenuto in mano un cartello con scritto: "Sostengo i prigionieri Palestine Action. Mi oppongo al genocidio." Il governo britannico ha vietato Palestine Action come organizzazione terroristica.

Rilasciato su cauzione fino a marzo

La polizia della City di Londra ha dichiarato che Thunberg è stato successivamente rilasciato su cauzione fino a marzo. Altre due persone sono state arrestate più presto nella giornata con l'accusa di danni criminali dopo che è stata lanciata vernice rossa contro un edificio.

Il gruppo di campagne Prisoners for Palestine ha dichiarato che la protesta prendeva di mira uffici utilizzati da una compagnia assicurativa che, secondo lei, fornisce servizi alla divisione britannica della società israeliana di difesa Elbit Systems. L'assicuratore non ha commentato immediatamente.

Thunberg è diventato un attivista climatico nel 2018 e da allora ha partecipato a una serie di proteste internazionali. L'anno scorso è stata scagionata da un reato di ordine pubblico in Gran Bretagna legato a una manifestazione separata.