Gretchen Walsh supera il suo record mondiale nei 50m farfalla alla Coppa del Mondo di nuoto 2025

Gretchen Walsh, nuotatrice americana di 22 anni, continua la sua carriera da record superando il suo stesso record nei 50 metri farfalla. Ha chiuso in 23.72, due decimi di secondo in meno rispetto ai Campionati di nuoto di Budapest del dicembre 2024, dove ha battuto un record che non era stato toccato per 15 anni (23.94, in calo rispetto al tempo di Therese Alshammar di 24.38 nel 2009).

Walsh, detentrice di sei record mondiali, tra cui i 100m farfalla, e vincitrice di due medaglie d'oro e due medaglie d'argento a Parigi 2024, ha raggiunto il nuovo record mondiale alla Coppa del Mondo di nuoto a Carmel, negli Stati Uniti, dove ha vinto un bonus di $ 10.000 per aver battuto il suo record, come riportato da Olympics.com.

Walsh dice che c'è molto pensiero in una nuotata per rendere ogni dettaglio perfetto, in modo che tutto funzioni come necessario per ottenere il minor tempo possibile. "Mi sentivo sicura di fare la mia normale routine e mi sono assicurata di mettere davvero molta potenza e impegno in ogni singolo colpo. Non ce ne sono molti in una gara del genere", ha detto.

Walsh ha vinto la medaglia d'oro nei 50m farfalla, 100m farfalla e 100m misti. È in testa alla classifica generale dopo il primo torneo della stagione