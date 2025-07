Greyhawk ti aspetta: Temple of Elemental Evil sta per essere ripubblicato su Steam

HQ

Una delle avventure di Dungeons & Dragons più iconiche di tutti i tempi sta per tornare in digitale questo autunno. Sì, presto potrai immergerti ancora una volta in The Temple of Elemental Evil, poiché SNEG, noto per la pubblicazione di titoli classici come Demon Stone e Dragonshard su Steam, infonde nuova vita alla versione del 2003 di Troika Games.

Il gioco è basato sull'omonimo modulo Advanced Dungeons & Dragons di Gary Gygax, pubblicato per la prima volta oltre 40 anni fa. Tuttavia, è diventato particolarmente noto dopo essere stato adattato al set di regole di D&D 3.0 nei primi anni 2000. In particolare, questa versione per PC rimane l'unico gioco digitale di DnD ambientato nell'ambientazione di Greyhawk, un dettaglio che i fan più accaniti apprezzano ancora.

Il Tempio del Male Elementale offre una sorprendente quantità di libertà per la sua epoca: le missioni possono essere affrontate in qualsiasi ordine, controlli cinque personaggi completamente personalizzabili e ti viene concesso un livello di libertà strutturale che ricorda i moderni giochi di ruolo. Non aspettatevi alcuna rifinitura in stile lariano: questo è ancora un gioco robusto e impegnativo di un'altra epoca. Ma il fascino? Ne è assolutamente grondante. Il rilancio è fissato per settembre.