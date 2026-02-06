Grid Legends: Edizione Deluxe

HQ

Grid Legends è stato lanciato nel 2022 per le console più avanzate, con Nintendo Switch escluso - ma ora, quattro anni dopo, è il momento che il gioco passi su Switch 2. Con grande gioia di tutti, questa volta è una versione che include tutti i contenuti extra finora pubblicati. Lo sviluppatore Feral Interactive, che ha gestito il porting, promette anche un'esperienza che tecnicamente non rovina l'esperienza di guida sull'ultimo hardware Nintendo, e sono principalmente questi aspetti su cui ho scelto di concentrarmi durante il mio tempo con il gioco. Per un'analisi più dettagliata e approfondita, vi rimando quindi alla nostra recensione precedente, poiché in molti modi è la stessa esperienza di base, seppur con alcuni perfezionamenti e aggiustamenti apportati da allora per questa edizione.

Auto bellissima in un gioco di corse graficamente impressionante per Switch 2.

La modalità storia "Driven to Glory" è presentata qui con l'aiuto di attori reali e ruota attorno al team fittizio Seneca Racing nella loro ricerca di conquistare il podio e diventare i migliori nel mondo delle corse automobilistiche. È un viaggio pieno di drammi e piloti meno di successo - ed è qui che entri in gioco tu, come rookie che guiderà la squadra al successo in una serie di livelli che mescolano diverse modalità di gioco come eliminazione e corse in pista normali in tutto il mondo. La storia in sé è discreta ma non diventa mai particolarmente emozionante, anche se cerca di prendersi sul serio. Tuttavia, è difficile ignorare ciò che spesso sfiora una produzione televisiva quando si alterna attori live-action sconvolti e sequenze pre-renderizzate con il motore del motore. È una storia banale pensata per collegare una serie di diversi eventi di corsa in diverse classi di veicoli - cosa che fa piuttosto bene.

Gli attori che portano avanti la storia offrono interpretazioni contrastanti.

Invece, l'attenzione è naturalmente rivolta alle corse, che sono un incrocio tra simulazione leggera e uno stile arcade più leggero che non impone richieste irragionevoli al giocatore né richiede alcuna esperienza precedente nel genere. Personalmente, apprezzo i giochi "simcade" in cui non sono mai costretto a smanettare su ogni minimo dettaglio dell'auto per arrivare al traguardo - ma è possibile regolare diversi parametri che influenzano tutto, dall'accelerazione alle sospensioni, dal baricentro e all'aderenza, oltre a un garage dove puoi fare grandi miglioramenti per i soldi guadagnati e comprare auto nuove.

Da Parigi alla campagna lungo i numerosi tracciati del gioco.

I veicoli qui rappresentati (145 in totale) si comportano come previsto in termini di aderenza stradale, velocità massime e in curva, che si tratti dell'hypercar Koenigsegg Jesko, del kart Formula X dall'asfalto, della più pesante Dodge Challenger SRT Demon americana, della BMW M6 GT3 a trazione posteriore – o del nostro cavallo da battaglia svedese, la Volvo 850 wagon. Tuttavia, va sottolineato che l'attenzione principale è sul piacere di guida e non sul lavoro di dettaglio tagliato a laser nelle trasmissioni dei rispettivi veicoli, poiché Grid Legends, come già detto, non punta all'ultrarealismo ma si concentra sull'accessibilità – cosa che riesce a fare. Tuttavia, ti suggerisco di giocare fin dall'inizio a un livello di difficoltà leggermente più alto, sia nella modalità storia che in modalità carriera con i suoi innumerevoli eventi e sfide, per incontrare una concorrenza degna su uno dei più di 130 tracciati diversi, diversi dei quali tratti dalla vita reale.

Le strade bagnate dalla pioggia di Dubai.

Edizione Deluxe, come detto, l'edizione Switch 2 è ricca di tutte le espansioni e gli add-on già rilasciati, il che significa diverse nuove storie per giocatore singolo, tipi di competizione, tracciati e una galleria di veicoli ampliata. Questo naturalmente porta a un'edizione incredibilmente ampia e sostanziosa, dove il gioco base offre già centinaia di momenti di gara distribuiti su diverse serie e classi. Per gli appassionati di corse sulla console ibrida, finora c'è stata una selezione scarsa per chi cerca un'esperienza di guida in modo un po' "realistica", e qui credo che Grid Legends: la Deluxe Edition colmi una lacuna lasciata vuota. Inoltre, non richiede il prezzo pieno, il che è encomiabile considerando quanto sia ricco di contenuti ed ampliato.

Ci vuole tempo se vuoi sbloccare le auto più veloci.

Feral Interactive è riuscita a tradurre un gioco per PlayStation 5 e Xbox Series X su Switch 2 come promesso? Forse non su scala 1:1 - sarebbe stato irragionevole - ma nonostante ciò, sono rimasto terribilmente colpito da ciò che la mia Switch 2 mostrava davanti a me. Come al solito, ci sono diverse modalità grafiche tra cui scegliere, oltre all'HDR. Quando è collegato alla dock, puoi giocare con Grafica o Prestazioni, il che significa 30 fotogrammi al secondo con qualità grafica superiore, oppure 60 fotogrammi al secondo con una fedeltà leggermente inferiore. Quando si gioca in movimento, sono disponibili quattro modalità. Oltre alle due menzionate sopra, esiste anche la modalità Bilanciata, che è una modalità ibrida tra grafica e prestazioni con un frame rate che varia tra 30 e 60. L'ultima modalità si chiama Battery ed è pensata per offrire sessioni portatili più lunghe - tuttavia, non ho valutato esattamente come funziona o sia strutturata questa modalità.

Non arriverò mai così vicino a un Koenigsegg Jesko, ma questo va bene.

Quindi, dove finisco dopo aver bruciato gomma in tutto il mondo in questa edizione? È un buon gioco - sotto molti aspetti migliore oggi rispetto a allora, con tanti contenuti e una curva di corsa che chiunque può gestire, sia che si stia appena imparando a guidare o a derapare quotidianamente. Tuttavia, la mancanza di una vera modalità online in cui puoi giocare con o contro altri è un'occasione mancata. Invece, devi sfidarti in classifiche che invitano alla rivalità. Gli avversari controllati dall'IA tendono a comportarsi in modo stranamente aggressivo a volte, con adeguate manovre PIT che ti fanno girare, cosa che ovviamente qui non ha posto. Sento anche che alcuni veicoli più bassi e leggeri avrebbero potuto avere un po' più di peso per evitare che si alzassero come aerei di carta in caso di collisione. Il prezzo è esemplare per questo tipo di titolo più vecchio e, nel complesso, scelgo di aumentare il punteggio di un punto rispetto alla vecchia edizione base.