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Antoine Griezmann, attaccante francese di 34 anni, ha disputato la sua ultima partita con l'Atlético de Madrid domenica, una vittoria per 1-0 sul Girona, e ha ricevuto un omaggio mentre si dà l'addio come leggenda del club e miglior marcatore nella storia dell'Atleti.

Griezmann ha giocato cinque stagioni tra il 2014 e il 2019, è passato al Barcellona per due stagioni, tornando nell'estate 2021 per altre cinque stagioni fino alla sua partenza nel 2026, passando all'Orlando City in MLS.

Nel tributo allo stadio Metropolitano, un Griezmann emozionato si scusò con i tifosi per il suo "tradimento" di allora. "Non mi ero reso conto di quanto affetto avessi lì, ero molto giovane, e beh, ho commesso un errore, ho ripensato e abbiamo fatto di tutto per tornare qui e godercelo di nuovo".

Ironia della sorte, Griezmann non vinse mai il titolo di campione: il Barcellona vinse diverse stagioni in cui Griezmann era all'Atleti, ma nessuna con Griezmann in squadra. In effetti, l'Atlético de Madrid ha vinto il campionato 2020/21, il loro titolo più recente... Il trofeo più importante per club di Griezmann è stato la UEFA Europa League nel 2017/18. "Non ho vinto La Liga né la UCL, ma il tuo amore è ciò che conta", ha aggiunto Griezmann.