Grigor Dimitrov domina Mpetshi Perricard al ritorno dall'infortunio

Grigor Dimitrov ha trovato successo nel suo ritorno sui campi da tennis al Masters di Parigi, 14 settimane dopo il suo ritiro a Wimbledon, costretto a ritirarsi a causa di un infortunio al muscolo pettorale. Ha sconfitto il favorito di casa Giovanni Mpetshi Perricard 7-6(5), 6-1, salvando tre palle break e strappando il break al francese tre volte.

"Non mi è mai successo, quindi penso che sto ancora cercando di capire tutto il tempo lontano dal campo", ha detto il bulgaro, a proposito del suo trionfale ritiro dopo un lungo infortunio. "Penso che vincendo o perdendo stasera, mi sarei comunque sentita come se avessi dato tutto quello che avevo. Certo, è molto difficile adattarsi, soprattutto giocando contro un giocatore come lui. Devi essere consapevole per tutto il tempo e rimanere concentrato".

Dimitrov, 34 anni, ha allungato il suo eccellente record al Masters di Parigi (25 vittorie, 12 sconfitte) ed è vicino a raggiungere Tomas Berdych (27) e Boris Becker (29) come il giocatore con più vittorie al torneo francese (dietro solo a un irraggiungibile Djokovic, che ha vinto il torneo sette volte).

La sua prossima partita negli ottavi di finale sarà mercoledì contro Daniil Medvedev o Jaume Munar.