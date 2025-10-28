Grigor Dimitrov domina Mpetshi Perricard al ritorno dall'infortunio
Grigor Dimitrov è uno dei giocatori di maggior successo di sempre al Masters di Parigi.
Grigor Dimitrov ha trovato successo nel suo ritorno sui campi da tennis al Masters di Parigi, 14 settimane dopo il suo ritiro a Wimbledon, costretto a ritirarsi a causa di un infortunio al muscolo pettorale. Ha sconfitto il favorito di casa Giovanni Mpetshi Perricard 7-6(5), 6-1, salvando tre palle break e strappando il break al francese tre volte.
"Non mi è mai successo, quindi penso che sto ancora cercando di capire tutto il tempo lontano dal campo", ha detto il bulgaro, a proposito del suo trionfale ritiro dopo un lungo infortunio. "Penso che vincendo o perdendo stasera, mi sarei comunque sentita come se avessi dato tutto quello che avevo. Certo, è molto difficile adattarsi, soprattutto giocando contro un giocatore come lui. Devi essere consapevole per tutto il tempo e rimanere concentrato".
Dimitrov, 34 anni, ha allungato il suo eccellente record al Masters di Parigi (25 vittorie, 12 sconfitte) ed è vicino a raggiungere Tomas Berdych (27) e Boris Becker (29) come il giocatore con più vittorie al torneo francese (dietro solo a un irraggiungibile Djokovic, che ha vinto il torneo sette volte).
La sua prossima partita negli ottavi di finale sarà mercoledì contro Daniil Medvedev o Jaume Munar.