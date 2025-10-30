Grigor Dimitrov si ritira dal Masters di Parigi, ma si sente orgoglioso di valutare le sue condizioni: "Era il momento giusto per fermarsi"

HQ

Il ritorno di Grigor Dimitrov sui campi da tennis è stato interrotto con una sola partita. Nonostante abbia vinto il suo match di primo turno contro il favorito di casa Giovanni Mpetshi Perricard, il suo primo match dopo l'infortunio al pettorale a Wimbledon, ha deciso di ritirarsi prima del match del secondo turno contro Daniil Medvedev in programma mercoledì pomeriggio.

Dimitrov ha trascorso tre mesi in disparte. È già notevole che sia riuscito a tornare a giocare a Parigi, l'ultimo grande torneo ATP dell'anno prima delle Finals (dove non si è qualificato). Lo stesso 34enne bulgaro si dice "orgoglioso di poter valutare la mia condizione e dimostrare che i miei sforzi e quelli della mia squadra vanno nella giusta direzione".

"Dopo essermi esibito in modo competitivo per alcuni giorni, mi sentivo sicuro che fosse il momento giusto per fermarmi", ha postato su Instagram. "Entusiasta per la sfida e l'opportunità che il 2026 porterà!".

Ciò significa che Daniil Medvedev salta il secondo turno e incontrerà Lorenzo Sonego (che ha sconfitto il connazionale Lorenzo Musetti) negli ottavi di finale, con Davidovich o Zverev come possibili rivali per i quarti di finale.