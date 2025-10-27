Grigor Dimitrov torna su un campo da tennis questo pomeriggio dopo il suo ritiro da Wimbledon quando stava sottomettendo Sinner

HQ

Grigor Dimitrov giocherà un match degli ottavi di finale contro Giovanni Mpetshi Perricard questo pomeriggio (non prima delle 19:00 CET, 18:00 BST) nella sua prima partita di tennis dopo il suo straziante infortunio negli ottavi di finale di Wimbledon, dove è andato molto vicino a sconfiggere Jannik Sinner, ma ha dovuto ritirarsi a causa di un infortunio al muscolo pettorale.

Sinner ha vinto il torneo e ha battuto Carlos Alcaraz in finale, ma la storia è quasi cambiata, dato che il bulgaro era in vantaggio per 6-3, 7-5 nei primi due set. Si è ritirato quando il terzo set era 2-2 e Sinner è passato automaticamente ai quarti di finale. "Non la prendo affatto come una vittoria", ha detto l'italiano.

14 settimane dopo, Dimitrov farà il suo ritorno al Masters di Parigi, dove ha raggiunto la finale nel 2023, l'ultimo grande torneo dell'anno prima delle ATP Finals (dove Dimitrov non ha alcuna possibilità di qualificarsi). Ha ammesso che il suo obiettivo principale è quello di "tornare a pieno regime l'anno prossimo, ma è una grande sfida per me in questo momento solo per vedere come risponderà il corpo" (via ATP Tour).

"Ci sono molti sentimenti positivi e contrastanti nel modo più positivo, ma è bello essere di nuovo con i ragazzi e iniziare a sfidarsi di nuovo", ha detto Dimitrov, ammettendo che sta cercando di mantenere le cose semplici nel suo ritorno. Affronterà il favorito locale Perricard nel round di 64. Se vincesse, affronterebbe Jaume Munar o Daniil Medvedev.