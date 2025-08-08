HQ

Grok, l'intelligenza artificiale utilizzata su X di Elon Musk, ex Twitter, è stato sorpreso a "mentire" più volte sulle immagini di bambini malnutriti a Gaza. Questo è quanto emerge da un rapporto del fact-checker RTVE, che indica almeno tre volte in cui gli utenti hanno chiesto a Grok la veridicità delle immagini di bambini affamati a Gaza, con effetti molto visibili di malnutrizione e malattia, e l'intelligenza artificiale di X ha detto, erroneamente, che le foto non provenivano da Gaza. quando in realtà lo erano.

"@grok, di che anno sono queste immagini?", si chiedeva Kristy4TRUMP in risposta a un post del senatore americano Bernie Sanders, lo scorso 28 luglio. "Queste immagini risalgono al 2016 e mostrano bambini malnutriti in un ospedale di Houdieda, nello Yemen, durante la guerra civile. Non raffigurano gli eventi attuali a Gaza", ha detto Grok.

Solo che non lo erano: si tratta di foto scattate a Gaza il 23 luglio, verificate dall'Associated Press, come condiviso da Shayan Sardarizadeh, reporter della BBC specializzato in intelligenza artificiale e disinformazione.

In altre occasioni, Grok dice che la foto di una madre che porta in grembo un bambino con un sacchetto di plastica come pannolino e nient'altro che ossa sotto la pelle è della carestia dello Yemen del 2017, quando in realtà è una foto scattata da Ahmed al-Arini il 21 luglio, con la BBC che ha persino intervistato sua madre, Hedaya al-Muta.

Ripetutamente, i fact checker hanno scoperto che Grok sta mentendo sulla veridicità delle immagini, anche quando afferma categoricamente che sono vere. Ciò dimostra il pericolo di utilizzare l'intelligenza artificiale come strumento di verifica, che può causare ancora più disinformazione. Alcuni esperti ritengono che nel caso di Grok sia causato dall'intelligenza artificiale che utilizza prompt addestrati su X, un social network in cui le notizie false e la disinformazione corrono libere.

Gli esperti interpellati da RTVE consigliano che, se miriamo a utilizzare l'IA per combattere la disinformazione, dobbiamo utilizzare più di un modello di IA e non limitarci a Grok, uno che è stato intenzionalmente creato per avere "risposte non filtrate" e addestrato "a non essere politicamente corretto", che ha, in molte occasioni, dimostrato polemico per essere appoggiato alle opinioni politiche di Musk, alimentando teorie del complotto tra cui il "genocidio bianco" e usando un tono "tagliente" e "spiritoso".