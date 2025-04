Grønlands hvide guld: un documentario sulla Groenlandia riaccende il dibattito coloniale

HQ

Le ultime notizie sulla Groenlandia . Un recente documentario danese che svela gli enormi guadagni economici che la Danimarca ha ottenuto da una miniera di criolite in Groenlandia ha suscitato forti emozioni in tutta la regione. Per saperne di più sul documentario, cliccate qui.

Mentre il film ha colpito una corda in Groenlandia, alimentando le conversazioni sull'eredità coloniale e la giustizia economica, la reazione in Danimarca ha preso una brusca svolta dopo che gli economisti hanno messo in discussione la metodologia dietro le entrate stimate in 400 miliardi di corone.

DR inizialmente ha difeso il film, ma alla fine lo ha ritrattato e ha accettato le dimissioni di un redattore senior, citando preoccupazioni sulla presentazione dei dati. Ora, resta da vedere se la scomparsa del documentario metterà a tacere la discussione o approfondirà la resa dei conti.