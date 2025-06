Grounded 2 annunciato e lanciato quest'estate Anche se come titolo in accesso anticipato, quindi non aspettarti il pacchetto completo.

Obsidian è stata impegnata. Oltre al lancio di Avowed e al lavoro su The Outer Worlds 2, stanno lavorando a un terzo titolo, e durante l'Xbox Showcase di stasera abbiamo scoperto di cosa si tratta. Grounded 2, il sequel del titolo di sopravvivenza del 2020, uscirà quest'estate, e questa volta ci saranno ancora più insetti, ragni e altri cattivi da affrontare per i nostri personaggi principali che si sono ridotti alle dimensioni di un chicco di riso. Il lancio avverrà tramite una cosiddetta versione in accesso anticipato (come il titolo originale), quindi non aspettarti che l'avventura sia completa quando verrà rilasciata il 29 luglio. Puoi dare un'occhiata al trailer qui sotto. HQ