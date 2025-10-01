Grounded 2 introduce il suo crawler più inquietante nell'aggiornamento Hairy and Scary

HQ

L'aggiornamento 0.2 di Grounded 2 è arrivato, e con esso Obsidian ci sta regalando un incubo con "otto zampe, zanne affilate come rasoi e abbastanza peli da far accapponare la pelle". AXL è una tarantola gigante che si adatta sia ai titoli Hairy che Scary dell'aggiornamento.

Obsidian vuole che AXL sia un grande boss raid da affrontare per te e i tuoi compagni mini sopravvissuti. Anche se sembra un nemico torreggiante, quasi imbattibile, che ti farà dubitare se vuoi davvero lasciare disattivate le impostazioni dell'aracnofobia, se lo porti in basso, otterrai nuove armi e armature.

Al di fuori di questo gigantesco terrore, che arriva giusto in tempo per la stagione spettrale, Grounded 2 sta anche introducendo un nuovo sistema di costruzione, che consente di agganciare, posizionare e perfezionare più facilmente le tue basi. Ci sono anche più aggiornamenti e attrezzature a tema insetti, così puoi fare scorta prima di affrontare il potente AXL.