Grown Ups 3 potrebbe ancora diventare una realtà

Che li si ami o li si odi,Grown Ups i film hanno attirato molti fan quando sono stati presentati in anteprima nei cinema, offrendo un ottimo equilibrio di commedia per tutti i tipi di pubblico e di tutte le età. Con un cast di leggende della commedia americana, il primo film è andato abbastanza bene che un secondo è arrivato molto presto, ma ciò non si è riflesso con il secondo film, poiché stiamo ancora aspettando notizie su un terzo film. Anche se forse non lo saremo per molto...

Parlando con The Direct, Kevin James ha commentato Grown Ups 3 e sembra aver anticipato che un terzo film è in arrivo. Quando gli viene chiesto se avremo mai un terzo film e se se ne sono parlati, spiega: "Ci sono stati", e poi va oltre aggiungendo quanto segue:

"Penso che ci siano stati. E penso, sì, penso che si possa mantenere viva la speranza. Posso dirlo. Manterrei viva molta speranza. E penso che stia succedendo, sta succedendo qualcosa. Posso dirlo".

Questo non significa che sarà presto, ma considerando che Netflix e Adam Sandler sono due piselli in un baccello in questi giorni, con James che lavora anche con lo streamer su alcuni progetti diversi, forse Grown Ups 3 sarà anche un progetto Netflix?

Guarderesti un terzo Grown Ups film?