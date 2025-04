GSC Game World conferma le modifiche pianificate S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl per il Q2 2025

HQ

Lo sviluppatore GSC Game World ha lavorato tutto il giorno per migliorare costantemente S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sin dal suo arrivo alla fine del 2024. Il lancio è stato ostacolato da vari problemi di prestazioni e bug, ma molti li hanno trascurati e hanno dato allo studio un po' di margine di manovra considerando le difficoltà che ha dovuto affrontare negli ultimi anni, a causa del conflitto in corso nel suo paese d'origine, l'Ucraina. Questo non ha impedito a GSC Game World di voler migliorare il gioco, e questo è esattamente ciò che possiamo aspettarci nel secondo trimestre del 2025.

Nello spirito della trasparenza, lo sviluppatore ha ora rivelato cosa intende modificare nel gioco nei prossimi mesi. Possiamo aspettarci A-Life e aggiornamenti dell'IA, bottino mutante, supporto per le proporzioni wide-screen, nuove armi, aumento della finestra di scorta, kit SDK mod beta e persino un aggiornamento "next-gen" per S.T.A.L.K.E.R. Original Trilogy. Questo è ovviamente in aggiunta a varie correzioni di stabilizzazione, ottimizzazione e bug.

L'elenco completo delle modifiche pianificate può essere visto di seguito, con GSC Game World che spiega i suoi piani finali per il gioco come segue:

"La Zona si sta evolvendo e continuerà a farlo. Nel corso dell'anno, forniremo aggiornamenti e hotfix dedicati a migliorare il gioco sotto ogni aspetto. Con un'adeguata pianificazione, due test (interni e beta chiusi per grandi aggiornamenti) di tutte le funzionalità e le correzioni e il tuo feedback, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl diventerà il gioco che abbiamo immaginato - e che meriti.