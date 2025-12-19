G.Skill incolpa direttamente l'IA per gli enormi aumenti di costo

HQ

Il comunicato stampa è uno dei più brevi della storia e recita

"I prezzi delle DRAM stanno vivendo una significativa volatilità a livello industriale, a causa di gravi vincoli e carenze globali di approvvigionamento, trainate da una domanda senza precedenti da parte dell'industria dell'IA.

Di conseguenza, i costi di approvvigionamento e approvvigionamento di G.SKILL sono aumentati sostanzialmente. I prezzi di G.SKILL riflettono gli aumenti dei costi dei componenti a livello di settore da parte dei fornitori di IC e sono soggetti a modifiche senza preavviso in base alle condizioni di mercato.

Gli acquirenti dovrebbero essere attenti ai prezzi prima di acquistare. Grazie."

Questo avvenne mentre Framework ha dovuto aumentare i prezzi del 50% da un giorno all'altro, e Micron, che produce DRAM, ha dovuto chiudere l'intera divisione consumer per tenere il passo con la domanda. Questo si aggiunge al fatto che Samsung e SK Hynix sono stati molto chiari sul non riuscire a tenere il passo con la domanda, e Samsung ha dichiarato ufficialmente che non aumenterà la produzione - che è già sulla buona strada per essere espansa, né si impegneranno in accordi a lungo termine sul lato dei consumatori, con SK Hynix che afferma semplicemente che, nonostante i loro migliori sforzi, non riescono nemmeno lontanamente a tenere il passo con la domanda.

Questo non promette nulla di buono per i prezzi delle DRAM il prossimo anno. O l'anno dopo quello.