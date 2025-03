G.SKILL WigiDash

Vuoi uno schermo fisico in più per monitorare il tuo hardware, forse perché hai alzato un po' troppo la RAM, la GPU e la CPU? Vuoi un dispositivo che puoi collegare a tutti i sensori del tuo computer per assicurarti che tutto funzioni senza intoppi? Vuoi un touchscreen per controllare la tua musica, lo streaming, i video o per l'editing video? Hai bisogno di un Widget Dashboard - o WigiDash in breve.

Il mio caso d'uso è un po' diverso. Ho davvero bisogno di essere in grado di tenere d'occhio le temperature dei componenti e vedere se i core della GPU e della CPU funzionano alla giusta velocità, senza eseguire software di sovrapposizione. Inoltre, mi piacerebbe avere una serie di pulsanti di controllo multimediale, poiché purtroppo le tastiere vengono ancora inviate a Gamereactor per i test e non le hanno.

Il WigiDash è un monitor IPS da 7" 1024x600 dalla struttura solida con un supporto integrato. Pesa 334 grammi, ha un'ottima luminosità e connettività USB-C. Il cavo incluso è lungo 1,8 metri, il che è sufficiente, ma in un mondo ideale ne avrebbero incluso uno più lungo. D'altra parte, non hai bisogno di nient'altro.

La mia principale preoccupazione di progettazione è che la porta USB esca lateralmente invece che verso il basso. Questo è un punto negativo in termini di riduzione dell'ingombro dei cavi. Sarebbe stato anche bello poter inclinare il supporto come preferisci, piuttosto che essere bloccato a un angolo fisso di 45 gradi. Sul retro è presente una connessione secondaria che ospita una porta a 20 pin, rivolta a coloro che vogliono giocare con le cose sul serio tramite un SDK disponibile su GitHub. Tuttavia, non c'è molto aiuto nel manuale e la porta non è nemmeno menzionata nelle specifiche, il che è un po' strano. D'altra parte, i principali attori del fai-da-te/overclocking come ElmorLabs hanno creato soluzioni personalizzate tramite GitHub.

È facile da usare e il touchscreen risponde rapidamente. Se hai delle preferenze, puoi, ad esempio, rendere l'interfaccia completamente Pip-Boy -esque - non che io l'abbia fatto in alcun modo.

L'intera interfaccia è completamente personalizzabile tramite un software di guida rudimentale ma efficace che fortunatamente supporta il drag 'n' drop. Tuttavia, può sembrare un po' antiquato in quanto tutto può essere modificato e personalizzato manualmente. Gli aggiornamenti sono poco frequenti - l'ultimo è arrivato quattro mesi dopo il precedente - e prima di allora erano passati almeno sei mesi. Questo va bene per la maggior parte delle persone, ma il supporto di tutti i principali fornitori di software di streaming, musica e monitoraggio è essenziale.

Una volta configurata la configurazione, WigiDash può entrare e connettersi ai programmi pertinenti e visualizzarli o controllarli. La cosa grandiosa è che puoi personalizzare l'interfaccia utente, le dimensioni, ecc. È fantastico avere totale libertà di scelta, ma dipendi anche dai programmi che vuoi integrare supportando WigiDash. Ad esempio, AIDA64 e altri sistemi di monitoraggio come il mio preferito, HWinfo, così come l'intero sistema di monitoraggio interno del computer, funzionano così, quindi puoi utilizzare WigiDash come pannello sensore. Tuttavia, questo significa anche che potrebbero esserci casi d'uso specifici in cui alcuni programmi non funzionano in modo ottimale con WigiDash. I servizi più popolari come Twitch e Spotify sono supportati e preconfigurati. Una delle cose brillanti è che un sistema di chat separato è supportato anche per Twitch. Sarebbe fantastico se più piattaforme scegliessero di supportare questo.

Un mio desiderio è che più software, come AIDA64, creino pagine tematiche dedicate in modo da non dover creare configurazioni da zero, sia funzionalmente che visivamente. Il prezzo della libertà totale è che può essere un po' confuso le prime volte e che ci vuole tempo per ottenere la configurazione giusta.

Ci sono più pagine, quindi è possibile personalizzarlo per molte cose. Può anche fungere da pulsante macro e ha anche una funzione cartella, che personalmente ho trovato molto utile. C'è spazio per un massimo di 20 scorciatoie singole per pagina/scheda, oppure puoi rendere alcune funzioni più grandi di altre: è abbastanza utile. Lo uso in modo misto: una pagina/scheda per informazioni e scorciatoie, una per la riproduzione di musica e video e una per il monitoraggio hardware hardcore. È utile quando si esegue l'overclocking o si dispone di hardware che non funziona in modo ottimale.

L'unica cosa che mi manca è che il monitor può visualizzare i segnali video in tutto o in parte, ma non è questo lo scopo o l'intenzione. Tuttavia, potrebbe essere un'idea per una versione V2, anche se probabilmente aumenterebbe notevolmente il prezzo rispetto ai £ 130 che costa ora.

WigiDash è uno strumento brillante per coloro che non vogliono 117 tasti macro sulla tastiera. Il monitoraggio visivo è essenziale se stai giocando con l'overclocking o non vuoi passare continuamente con il tasto alt-tab attraverso un mucchio di finestre. È sicuramente un degno concorrente di vari stream deck e preferisco di gran lunga il touchscreen ai tasti gelatinosi che sembrano brutti tasti a membrana.