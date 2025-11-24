GTA Online ti permetterà di aggiornare il tuo appartamento in una villa il mese prossimo

HQ

Potremmo aspettare poco meno di un anno prima di lottare con alligatori e affrontare pazzi locali nel grande stato di Leonida, secondo Grand Theft Auto VI, ma questo ci dà abbastanza tempo per rilassarci un po' di più nella soleggiata San Andreas, godendoci la ricchezza accumulata negli anni di Grand Theft Auto Online.

Se hai già acquistato praticamente tutto ciò che c'è da acquistare in GTA Online, Rockstar sta facendo un altro grande acquisto sotto forma di proprietà immobiliari Prix Luxury, che sono essenzialmente enormi ville molto più eleganti persino dei migliori appartamenti. In questi quartieri avrai accesso a più spazi per le case dei giocatori che mai, inclusi nuovi servizi con assistenza personale e tecnologia per servizi aziendali.

A Safehouse in the Hills arriva a dicembre, ma puoi diventare un VIP di livello nero Prix Luxury proprio ora nel gioco, il che ti dà una sportiva gratuita. Se completi anche le nuove missioni dei New Listings, riceverai 1.000.000 di dollari in gioco, oltre a un enorme sconto sulle ville quando arriveranno.