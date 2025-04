GTA V, Towerborne, Clair Obscur: Expedition 33 e molto altro ancora in arrivo su Game Pass

HQ

Manca ancora un mese all'uscita di Doom: The Dark Ages direttamente su Game Pass, ma fortunatamente non c'è carenza di intrattenimento fino ad allora. A quanto pare Microsoft renderà l'attesa un po' più facile consegnando un carico consistente di fantastici titoli a Game Pass nelle prossime due settimane. Ecco cosa c'è in serbo per la seconda metà di aprile (i giochi con * non verranno aggiunti a Game Pass Standard alla premiere, i giochi con ** sono già inclusi con altri abbonamenti ma ora verranno aggiunti a Xbox Standard):



Grand Theft Auto V (Cloud, Xbox e PC) - Oggi



Neon White (Xbox) - 16 aprile**



SpongeBob SquarePants: Il gioco Patrick Star (Cloud, Xbox e PC) - 16 aprile



Crime Scene Cleaner (Cloud, PC e Xbox Series S/X) - 17 aprile*



Tempopo (Cloud, Xbox e PC) - 17 aprile*



Clair Obscur: Expedition 33 (Cloud, PC e Xbox Series S/X) - 24 aprile*



Towerborne (Cloud, PC e Xbox Series S/X) - 29 aprile*



Far Cry 4 (Cloud, Xbox e PC) - 30 aprile



Anno 1800 (Cloud, PC e Xbox Series S/X) - 1 maggio



Call of Duty: Modern Warfare II (Cloud, Xbox e PC) - 1 maggio*



Draga (Cloud, PC e Xbox Series S/X) - 6 maggio



Come al solito, ci sono anche vantaggi gratuiti per tutti gli abbonati, con offerte attuali tra cui Game Pass Pack 1 per Call of Duty: Warzone, Ignis Bundle per Naraka: Bladepoint e Inside Out Bundle per Stumble Guys. Vai su Xbox Wire per saperne di più su ciò che è incluso.

Sfortunatamente, ci sono anche alcuni titoli in uscita. Questi spariranno il 30 aprile, ma fino ad allora hai uno sconto del 20% su di essi con il tuo abbonamento se vuoi conservare qualcosa: