GTA VI potrebbe avere un altro concorrente, dato che Hela: of Mice & Magic assicura un lancio nel quarto trimestre 2026

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Hela: of Mice & Magic, precedentemente conosciuta semplicemente come Hela, ha fissato la finestra di rilascio. Il gioco arriverà nel quarto trimestre di quest'anno, come annunciato dallo sviluppatore Windup Games e dall'editore Knights Peak insieme all'uscita di un breve nuovo trailer di gameplay.

Anche dalla nostra anteprima della Gamescom dell'anno scorso, è chiaro vedere quanto Hela: of Mice & Magic sia migliorato in vista del suo lancio più avanti nel 2026. Il gioco, che può essere giocato in solitaria o in cooperativa con fino a tre amici, ti permette di esplorare un mondo aperto ispirato alla Svezia settentrionale, dove dovrai completare una serie di commissioni dopo essere stato incaricato di aiutare una strega locale.

Farai amicizia con gli animali, userai uno zaino magico per fluttuare per il mondo e ti divertirai in qualcosa che sembra troppo raffinato per essere chiamato "friendslop". Dai un'occhiata al trailer qui sotto e tieni d'occhio il tuo marketplace digitale preferito per quando i preordini di Hela saranno attivi.