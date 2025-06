Guarda Carlos Sainz correre per la prima volta sul circuito urbano di F1 di Madrid in vista del debutto nel 2026 "Madring" ha tenuto un roadshow con oltre 70.000 spettatori.

HQ Carlos Sainz è stato il primo pilota di Formula 1 a testare il nuovo circuito di F1 a Madrid, che si è svolto nelle strade intorno ai padiglioni del centro congressi di Madrid, IFEMA. Secondo quanto riferito, oltre 70.000 persone hanno partecipato al "Roadshow", che ha visto la partecipazione di altri piloti come il pilota di Formula 2 Pepe Martí o il pilota di Formula 3 Mari Boya, e persino altri ospiti come l'ex giocatore del Real Madrid Roberto Carlos. Il circuito di 5.474 km e 20 curve, denominato "Madring", ospiterà il Gran Premio di Spagna dal 2026 al 2035. https://www.youtube.com/watch?v=4fblrMUYRig&t=2530s&ab_channel=MADRING I problemi del Gran Premio di Formula 1 di Madrid Il cambiamento è stato controverso tra i residenti locali a causa del livello di rumore, dell'inquinamento e dell'arrivo di decine di migliaia di persone, ma ha anche diviso il mondo del motorsport in Spagna, poiché ciò significherà probabilmente la fine della Formula 1 a Barcellona, dove si tiene l'attuale GP di Spagna (e sarà ancora celebrato il prossimo anno, poiché il loro contratto scade lo stesso anno, il contratto con il Madrid termina). Alcuni piloti, come Fernando Alonso, hanno espresso il desiderio che la Formula 1 rimanga a Barcellona, ma è raro che due Gran Premi si svolgano nello stesso paese. Ci sono eccezioni (gli Stati Uniti ne hanno tre, Austin, Miami e Las Vegas) e l'Italia ne ha due (Imola-Emilia Romagna e il GP d'Italia a Monza), ma l'amministratore delegato della F1 Stefano Domenicali aveva precedentemente lasciato intendere che è ingiusto che uno stesso paese ospiti due Gran Premi, dato il crescente interesse in tutto il mondo. Quel che è certo è che Madrid entrerà a far parte del tour di Formula 1 per il prossimo decennio. Sei entusiasta di vedere le gare su questo nuovo circuito?