Guarda come i Black Sabbath si esibiscono in Paranoid al loro ultimo spettacolo dal vivo in assoluto

HQ

Di recente, il Regno Unito ha ospitato l'annuale festival musicale di Glastonbury, che ha portato un sacco di musicisti e band da tutto il mondo nel Somerset per diversi giorni di esibizioni epiche. Questo è stato solo l'inizio della stagione delle canzoni per il paese, tuttavia, poiché Oasis si è riunito pochi giorni dopo, ospitando concerti importanti di fronte a decine di migliaia di fan in Galles, e tutti mentre Ozzy Osbourne e Black Sabbath sono tornati insieme per uno spettacolo d'addio al Aston Villa Villa Park insieme a innumerevoli leggende del rock and roll e del metal.

Quest'ultimo spettacolo si è rivelato uno per i secoli, con apparizioni da Metallica, Guns N' Roses, Slayer, Tool, Pantera, Alice in Chains, Gojira, Fred Durst, Jack Black, oltre a diversi supergruppi formati per l'occasione e tra cui Aerosmith Steven Tyler, Red Hot Chilli Peppers ' Chad Smith, Tom Morello di Rage Against the Machine e innumerevoli altri.

Lo spettacolo è stato messo in scena per dire addio a Black Sabbath in parte a causa della salute di Ozzy, poiché soffre del morbo di Parkinson, ma anche per raccogliere fondi per enti di beneficenza intorno a Birmingham, con un totale di 140 milioni di sterline di procedimenti destinati a buone cause.

Con questo spettacolo ora nei libri, molti hanno catturato l'azione dal vivo, inclusa l'ultima esibizione dal vivo di Ozzy eBlack Sabbath, dove si uniscono per dare ai fan un assaggio di Paranoid. Dai un'occhiata qui sotto.

Annuncio pubblicitario:

Quale Black Sabbath canzone è la tua preferita?

Black Sabbath

Annuncio pubblicitario: