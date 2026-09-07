Guarda com'è la nuova unità Switch 2

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Come probabilmente ricorderai, una nuova direttiva UE impone che sia possibile sostituire le batterie negli elettronici di consumo come i telefoni cellulari e i dispositivi portatili da gaming. Di conseguenza, è in arrivo uno Switch 2 aggiornato, che faciliterà per noi utenti farlo e così ne prolunga la durata del dispositivo.

Il canale YouTube Nintendúo ha ora messo le mani su un'unità aggiornata e ne spiega il design in un nuovo video. Visivamente, sembra che bisogna guardare molto attentamente per notare una differenza con la nuova Switch 2, ma ha viti standard e, se allenti il telaio, la batteria viene esposta così puoi sostituirla.

Si dice inoltre che il dispositivo pesa 14 grammi in più, che è praticamente nulla. Guarda il video qui sotto. È in spagnolo, ma come sai, YouTube ti permette di abilitare i sottotitoli automatici nella tua lingua.