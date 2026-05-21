Guarda filmati trapepati impressionanti da Virtua Fighter 6

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Sembra che finalmente abbiamo intravisto il picchiaduro più atteso all'orizzonte: Virtua Fighter 6. Purtroppo, non proveniva da una fonte ufficiale, ma piuttosto da una fuga di notizie su Reddit cinese. Nel video (della solita scarsa qualità, non sappiamo davvero perché tutti i leaker abbiano telefoni vecchi di dieci anni), ora possiamo vedere i combattimenti tra Pai Chan, Sarah Bryant, Wolf Hawkfield e un nuovo combattente MMA di nome Cielo.

Certo, potrebbe essere un falso, ma il video sembra essere trapelato originariamente tramite la piattaforma cinese Bilibili e contiene clip degli stessi sviluppatori, il che lo rende nel complesso autentico. È possibile che qualcuno abbia registrato segretamente un video destinato a essere mostrato ai numerosi eventi di gaming che si terranno tra due settimane (principalmente Sony, Summer Game Fest e Microsoft).

Supponendo che il video sia autentico, Virtua Fighter 6 si chiamerà Crossroads, dove le prime due lettere di Virtua Fighter sono colorate di rosso, formando un sei numero romano. Il gameplay è incredibile, mettendo in mostra lo stile strategico caratteristico della serie e, nonostante sia una versione precoce, appare incredibilmente promettente con attacchi emozionanti e creativi che sembrano anche avere un impatto incredibile. Sembra davvero che farà male (guarda solo quel colpo e la terra).

Ryu Ga Gotoku Studio sta sviluppando il sesto capitolo, che sarà il primo gioco completamente nuovo della serie dopo quasi due anni, seguendo le orme del leggendario Sega AM2, che ha creato i titoli precedenti sotto la guida di Yu Suzuki. Si spera che questo non significhi solo che il gioco sarà di alta qualità e uscirà puntualmente, ma anche che sarà innovativo, grazie alla prospettiva fresca portata dal nuovo team dietro il progetto.

Guarda il video trapelato nel post di Bluesky qui sotto.