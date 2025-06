Guarda Hideo Kojima suonare una versione funzionante della chitarra di Higgs da Death Stranding 2: On the Beach

HQ

E' il giorno del lancio per Death Stranding 2: On the Beach e per i fan in Giappone è anche la tappa giapponese per il World Tour dedicato al gioco. Naturalmente, ha senso che la tappa del lancio sia nel paese d'origine dello sviluppatore, e questo sembra includere un po' di festa con lo staff Kojima Productions a portata di mano, persino la mente Hideo Kojima.

Si scopre che questa festa aveva in serbo alcune sorprese anche per Kojima, poiché Sony PlayStation era presente per consegnare all'iconico creatore una replica funzionante della chitarra Higgs ' di DS2, un'ascia di metallo arancione brillante che gira persino sul suo asse. Inutile dire che Kojima ha dovuto testare la chitarra, e c'è un filmato del designer d'autore che si diverte sul palco mentre una replica Dollman si aggrappa per tutta la vita.

Dai un'occhiata qui sotto come da Sony PlayStation Studios XDEV X account.