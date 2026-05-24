Guarda i primi 13 minuti di 007 First Light

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Mancano ancora pochi giorni al lancio ufficiale di 007 First Light, ma è abbastanza comune che i giochi trapelino presto a causa delle edizioni fisiche e arrivino al pubblico più velocemente del previsto. Il prossimo gioco di IO Interactive non fa eccezione.

Questo ha ovviamente portato alla condivisione online di filmati del gioco, e lo studio danese ha passato gli ultimi giorni a rimuoverli quasi tutto. Tuttavia, il gatto è scoperto, quindi hanno deciso di "risolvere" la situazione facendo qualcosa che fanno comunque alcuni sviluppatori e editori: condividere loro stessi l'inizio del gioco.

Questo significa che puoi guardare i primi 13 minuti di 007 First Light in qualità molto migliore rispetto alla maggior parte delle fughe di notizie. Diciamo solo che inizia con un botto, come fanno alcuni dei migliori film di James Bond.