Dai un'occhiata ai primi cinque minuti dell'ultima stagione di Stranger Things

HQ

Netflix ha rilasciato i primissimi cinque minuti della prossima (e ultima) stagione di Stranger Things - che ci riporta al 1983 e ci dà uno sguardo più da vicino alla fuga di Will Byers nel Sottosopra - e a ciò che è effettivamente accaduto (gioco di parole). In altre parole, ci troviamo di fronte a un paesaggio nebbioso e inquietante che non solo riporta in vita quell'inquietante demogorgone della prima stagione, ma pone anche le basi per alcune sorprese. Un bel ritorno all'intrattenimento più orientato all'horror.

L'ultima stagione sarà presentata in anteprima in tre parti, o più specificamente, in tre volumi, come Netflix ha scelto di chiamarli. I primi episodi usciranno il 26 novembre, seguiti dal secondo volume il 25 dicembre e infine quello che probabilmente sarà un finale di serie snervante alla vigilia di Capodanno, il 31 dicembre. Dai un'occhiata ai primi cinque minuti qui sotto.

Non vedi l'ora che arrivi l'ultima stagione?