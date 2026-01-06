Guarda il film di apertura per Dragon Quest VII Reimagined

HQ

Tra meno di un mese, l'atteso ultimo remake Dragon Quest arriverà su PC e console, mentre Dragon Quest VII Reimagined debutterà il 5 febbraio. Con un design 3D che si allontana dalla grafica HD-2D dei recenti remake dei primi tre giochi, abbiamo recentemente avuto l'opportunità di giocare alla parte iniziale del gioco e siamo rimasti piuttosto impressionati.

Molto presto potrai avere anche un assaggio iniziale del gioco, dato che dal 7 gennaio sarà disponibile una demo in cui la parte iniziale sarà giocabile, con il bonus aggiuntivo che qualsiasi progresso farai si trasferirà nel gioco completo se deciderai di procurarti una copia al lancio.

In quella versione demo, potrai anche vedere il video di apertura aggiornato del gioco e, detto questo, Square Enix ha deciso semplicemente di condividere questo video con tutti i fan pubblicandolo in tutto il mondo. Puoi vedere il video qui sotto per avere un assaggio di ciò che offrirà l'avventura più ampia.

Hai intenzione di giocare Dragon Quest VII Reimagined il mese prossimo? Non dimenticate che questo è l'anno del 40° anniversario della serie e il creatore Yuji Horii sembra avere molti piani.