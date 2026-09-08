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Street Fighter 6
Guarda il nuovo Street Fighter 6 grappler Arjun che batte Dhalsim
Capcom si sta attualmente preparando a espandere nuovamente il suo acclamato picchiaduro con l'aggiunta di un altro concorrente.
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È ora che un altro combattente si unisse al già piuttosto ampio roster di Street Fighter 6. Questa volta è un personaggio leggermente più modesto e apparentemente con i piedi per terra, ma per questo ancora più brutale.
Stiamo parlando di Arjun, che Capcom descrive come un "toro aggressivo che salta nella polvere dei campi", e dopo aver visto come gestisce Dhalsim nel video qui sotto, capiamo esattamente cosa intendono.
Se hai il Character Pass dell'Anno 4 o l'Ultimate Pass, Arjun è incluso, ma come al solito puoi anche acquistarlo separatamente con le Monete da Combattente. Dai un'occhiata al trailer qui sotto in vista del suo debutto il 13 ottobre.
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