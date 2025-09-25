Guarda il nuovo trailer di Mega Man Star Force Legacy Collection

Sony non è stata l'unica a ospitare un evento mercoledì; Capcom ha anche molto da mostrare prima di Tokyo Game Show, incluso un nuovo trailer per Mega Man Star Force Legacy Collection.

È stato mostrato durante il Nintendo Direct la scorsa settimana, ma ora sono stati rivelati altri contenuti. A quanto pare, questo include un filtro ad alta risoluzione per un look più fresco, un'ampia galleria con oltre mille immagini e un lettore musicale (che include anche brani appena registrati) e molto altro ancora. Inoltre, questa volta ci sarà una modalità online con più partite amichevoli e una modalità classificata più prestigiosa.

Ecco tutti i titoli inclusi nella raccolta:



Mega Man Forza Stellare Pegaso



Mega Man Forza Stellare Leone



Mega Man Drago della Forza Stellare



Mega Man Star Force 2 Zerker x Ninja



Mega Man Star Force 2 Zerker x Saurian



Mega Man Star Force 3 Asso Nero



Mega Man Star Force 3 Joker Rosso



Mega Man Star Force Legacy Collection uscirà il prossimo anno in una data non specificata per PC, PlayStation, Switch e Xbox. Dai un'occhiata al nuovo trailer qui sotto.