Guarda il nuovo trailer di Mega Man Star Force Legacy Collection
Questo è un tipo di giochi di Mega Man che differisce molto da quello a cui siamo abituati.
Sony non è stata l'unica a ospitare un evento mercoledì; Capcom ha anche molto da mostrare prima di Tokyo Game Show, incluso un nuovo trailer per Mega Man Star Force Legacy Collection.
È stato mostrato durante il Nintendo Direct la scorsa settimana, ma ora sono stati rivelati altri contenuti. A quanto pare, questo include un filtro ad alta risoluzione per un look più fresco, un'ampia galleria con oltre mille immagini e un lettore musicale (che include anche brani appena registrati) e molto altro ancora. Inoltre, questa volta ci sarà una modalità online con più partite amichevoli e una modalità classificata più prestigiosa.
Ecco tutti i titoli inclusi nella raccolta:
Mega Man Star Force Legacy Collection uscirà il prossimo anno in una data non specificata per PC, PlayStation, Switch e Xbox. Dai un'occhiata al nuovo trailer qui sotto.