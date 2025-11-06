Guarda il record sul giro di Laguna Seca dall'interno della lancia del Koenigsegg Sadair

HQ

Sappiamo tutti che la Koenigsegg Jesko è un'hypercar incredibilmente veloce. Che la nuovissima versione speciale, che prende il nome dal cavallo da corsa del padre di Christian Von Koenigsegg, sia ancora più veloce, lo sappiamo anche noi. È solo oggi, tuttavia, che possiamo seguire l'intero bel giro da record intorno a Laguna Seca, dove Spear di Sadair ha stabilito un nuovo record mondiale circa due mesi fa.

"La Spear di Sadair stabilisce un nuovo record sul giro per auto di serie omologate a Laguna Seca! La Spear della Koenigsegg Sadair ha stabilito un nuovo record sul giro per auto di serie omologate al WeatherTech Raceway Laguna Seca il 4 novembre 2025. Nonostante un rigoroso limite di rumore di 90 dB durante la giornata - una sfida vinta montando una marmitta aggiuntiva e pesante dietro la parte posteriore della Sadair's Spear - il collaudatore ufficiale Markus Lundh ha ottenuto un tempo sul giro di 1:24.16, verificato da Racelogic. Con un tempo minimo in pista, questo risultato evidenzia le eccezionali prestazioni della Sadair's Spear e delle collaudate soluzioni ingegneristiche interne di Koenigsegg, anche se si confrontano con il peso aggiuntivo del pendolo della marmitta ausiliaria montata dietro la vettura".

