Notizie dal mondo
Guarda il trailer del nuovo film di Melania Trump
La First Lady degli Stati Uniti ha pubblicato il primo trailer del suo prossimo documentario: Melania.
HQ
Melania Trump ha pubblicato il primo trailer del suo prossimo documentario: Melania. Si tratta di un progetto acquisito da Amazon in un accordo che si dice valga 40 milioni di dollari.
Il film, diretto da Brett Ratner, promette uno sguardo intimo sulla vita di Melania Trump nei giorni che precedono la seconda inaugurazione di Donald Trump.
Il trailer si apre con Melania all'interno del Campidoglio, che dice alla telecamera: "Eccoci di nuovo", prima di passare a scene girate alla Casa Bianca, a Mar-a-Lago e alla Trump Tower.
Il documentario è previsto per l'uscita nelle sale il 30 gennaio 2026, senza ancora una data di streaming confermata per Amazon Prime Video. Per saperne di più, guarda il trailer qui sotto.
HQ