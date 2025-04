Guarda il trailer di Him, il nuovo thriller sportivo prodotto da Jordan Peele

Preparati per un viaggio da brivido nel mondo dello sport. Jordan Peele è tornato con un altro film horror, e questa volta mescola l'atletica con il terrore psicologico nel suo nuovoHim film, precedentemente noto come Goat.

La storia segue Cameron Cade, un promettente quarterback che subisce una lesione cerebrale che minaccia di porre fine alla sua carriera. Proprio quando ogni speranza sembra perduta, il suo idolo Isaiah White si offre di allenarsiHim in una struttura isolata. Ma quello che inizialmente sembra essere un tentativo di recupero e una luce alla fine del tunnel si trasforma rapidamente in un incubo: una pericolosa spirale di manipolazione e controllo, con Isaiah che tira tutti i fili. Him uscirà nei cinema il 19 settembre e puoi dare un'occhiata al trailer qui sotto.

È un film che suscita il tuo interesse?