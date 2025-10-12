HQ

La Spagna celebra la sua questa domenica, 12 ottobre, con una grande parata militare nel cuore di Madrid. Inoltre, la città di Saragozza celebra la sua più grande festa che commemora la santa patrona della città, Nostra Signora del Pilar.

Il re Felipe VI, la regina Letizia, la principessa Leon or e altri membri della famiglia reale presiedono la cerimonia, che onora la bandiera spagnola e riunisce i rappresentanti di tutte le regioni autonome del paese.

Istituita per legge nel 1987 e celebrata ogni anno in questa data, la giornata commemor a l'arrivo di Cristoforo Colombo nelle Americhe nel 1492, un evento storico che simboleggia i legami culturali e linguistici della Spagna con l'America Latina.

Mentre Madrid ospita l'evento centrale, Zaragoza celebra anche la sua più grande festa locale in onore di Nostra Signora del Pilar, la patrona della città. In tutto il Paese, le istituzioni pubbliche e i cittadini partecipano a cerimonie e attività culturali per l'occasione.

Storicamente, il 12 ottobre era conosciuto come Día de la Raza , un nome che ha avuto origine all'inizio del XX secolo ed è ancora usato in alcune nazioni dell'America Latina. In seguito si è evoluto in Día de la Hispanidad , prima di diventare ufficialmente Fiesta Nacional .

Oltre alla Spagna, diversi paesi dell'America Latina celebrano la data con nomi diversi, come l'Argentina Día de la Diversidad Cultural Americana , l'Uruguay Día de las Américas e il Cile Día del Descubrimiento de Dos Mundos .

Ogni interpretazione riflette una prospettiva distinta sull'incontro tra l'Europa e le Americhe e il patrimonio linguistico e culturale condiviso che continua a unire il mondo di lingua spagnola . Questa è una storia in via di sviluppo e verrà aggiornata.