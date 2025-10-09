Notizie dal mondo
🔴 GUARDA IN DIRETTA: Questo è il premio Nobel per la letteratura per il 2025
Il vincitore del Premio Nobel per la letteratura 2025 sarà annunciato giovedì.
Il Premio Nobel per la letteratura sarà annunciato al più presto giovedì 9 ottobre alle 13:00 CEST. 201. Guarda in diretta nel nostro video player qui sotto.
Preferiti: Haruki Murakami, Margaret Atwood, Salman Rushdie, Can Xue, László Krasznahorkai.
Il vincitore dell'anno scorso è stato Han Kang (poeta e romanziere sudcoreano).
