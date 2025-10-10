🔴 GUARDA IN DIRETTA: Questo è il Premio Nobel per la Pace per il 2025

HQ

L'aspirazione di Trump al Premio Nobel per la Pace ha intensificato l'interesse su chi sarà il prossimo destinatario. Ora, l'attesa è quasi finita e puoi guardare l'annuncio nel nostro video player qui sotto.

Nonostante le ripetute nomine di Trump e l'autopromozione per il suo ruolo nella mediazione del cessate il fuoco da Gaza al Caucaso, gli esperti dubitano delle sue possibilità, notando che il comitato favorisce sforzi duraturi e cooperativi rispetto ad accordi a breve termine.

Mentre alcuni si sono schierati a favore della sua recente proposta di piano di pace, il suo stile conflittuale e lo scetticismo nei confronti delle istituzioni globali potrebbero minare le sue prospettive. Eppure, eccoci qui. Il Premio Nobel per la Pace 2025 sarà annunciato venerdì 10 ottobre alle 11:00 CEST.

Potrebbe essere Trump?

Questa storia è in fase di sviluppo e verrà aggiornata.