🔴 GUARDA IN DIRETTA: Questo è il Premio Nobel per la Pace per il 2025

L'aspirazione di Trump al Premio Nobel per la Pace ha intensificato l'interesse su chi sarà il prossimo destinatario.
Nonostante le ripetute nomine di Trump e l'autopromozione per il suo ruolo nella mediazione del cessate il fuoco da Gaza al Caucaso, gli esperti dubitano delle sue possibilità, notando che il comitato favorisce sforzi duraturi e cooperativi rispetto ad accordi a breve termine.
Mentre alcuni si sono schierati a favore della sua recente proposta di piano di pace, il suo stile conflittuale e lo scetticismo nei confronti delle istituzioni globali potrebbero minare le sue prospettive. Eppure, eccoci qui. Il Premio Nobel per la Pace 2025 sarà annunciato venerdì 10 ottobre alle 11:00 CEST.
Potrebbe essere Trump?
