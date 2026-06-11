Guarda la spettacolare cerimonia della Torre di Gesù della Sagrada Familia, con un tributo con il drone a Gaudí

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L'atto di inaugurazione della torre di Gesù della Sagrada Familia ieri sera è stato un evento storico sia per i parrocchiani cattolici (incluso Papa Leone XIV) sia per gli appassionati di arte e architettura. Dopo l'intervento di diverse personalità, il Papa ha benedetto e inaugurato ufficialmente la torre in catalano e spagnolo, e il suo discorso è stato seguito dall'impressionante spettacolo di musica, luci e applausi pubblici che potete seguire nel suo spettacolo completo di 9 minuti qui sotto:

Poiché segnava esattamente il centenario della scomparsa di Antoni Gaudí, l'evento ha unito la cerimonia religiosa a un importante tributo visivo al principale rappresentante del Modernismo catalano. Dopo una solenne Messa a cui parteciparono membri del governo spagnolo, il re Filippo VI e la regina Letizia, fu inaugurata la nuova illuminazione del tempio e uno spettacolo di droni contro il cielo notturno formò il torso di Gaudí e la sua caratteristica citazione "primer l'amor, després la tècnica".

Con il Papa ormai arrivato alle Isole Canarie e dopo aver visitato Madrid per alcuni giorni, la benedizione faceva parte della sua più ampia visita in Spagna. Ieri saggino, a Barcellona, Leone XIV ha visitato la prigione Brians 1, ha partecipato al Rosario nell'Abbazia di Montserrat, ha incontrato persone vulnerabili nel complicato quartiere Raval di Barcellona e ha attraversato la città in popemobile prima di raggiungere la Sagrada Familia.

I canali ufficiali della Sagrada Familia hanno celebrato come segue:

"Vediamo per la prima volta la torre di Gesù Cristo illuminata!

Lo spettacolo di luci, che partì dalla base fino all'illuminazione della croce, culminò con una composizione di luci guidate da droni che tracciavano la figura di Gaudí e la frase 'prima l'amore, poi la tecnica'".