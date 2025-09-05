Guarda le prime foto da Clayface

HQ

Un progetto DC imminente di cui non abbiamo sentito parlare molto è Clayface . Non sembra essere una storia scanzonata, ma piuttosto un progetto orientato al body horror scritto da Mike Flanagan (The Haunting of Bly Manor (2020), Midnight Mass, The Fall of the House of Usher), che sa davvero come spaventare le persone.

Sapevamo già che Tom Rhys Harries avrebbe interpretato Matt Hagen (Clayface ), un attore promettente che è stato attaccato e sfigurato. Naturalmente vuole risolvere questo problema e intraprende un trattamento alternativo, che probabilmente avrà conseguenze disastrose.

Clayface è stato girato a Liverpool, dove sono ora emerse immagini dal set su Threads che mostrano un Matt Hagen danneggiato (subito dopo l'attacco?) e lui che indossa una sorta di maschera ispirata al Fantasma dell'Opera.

Clayface debutterà nelle sale l'11 settembre 2026 e non è una storia a sé stante, ma una parte ufficiale del DCU appena lanciato da James Gunn e Peter Safran.



