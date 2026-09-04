Guarda le prime immagini della seconda stagione di Alien: Earth

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Le opinioni su Alien: Earth erano davvero contrastanti quando è uscita l'anno scorso. Molti media hanno amato la serie, mentre i fan hanno avuto più difficoltà ad accettare il presupposto che il protagonista potesse gestire gli Xenomorfi come un cane ben addestrato, e che potessero persino comunicare con lei indipendentemente dalla distanza o dagli ostacoli tra loro.

In poche parole, ha avuto alti e bassi. Ma la serie ha comunque avuto un successo discreto, e sappiamo da tempo che ci sarebbe stata una seconda stagione. Non sappiamo ancora quando andrà in onda, ma sembra probabile il prossimo anno, dato che le riprese sono ufficialmente iniziate all'inizio di quest'estate, qualcosa che ora possiamo vedere su Instagram.

In un breve clip, vediamo alcune scene rapide, incluso un breve scorcio di un alieno. Guardalo qui sotto.