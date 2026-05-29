Guarda l'esplosione spettacolare del razzo Blue Origin di Bezos, potrebbe influenzare i piani di sbarco lunare della NASA

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Molti in Europa si sono svegliati oggi con le impressionanti immagini dal vivo dell'esplosione del razzo Blue Origin New Glenn, come potete ora rivedere qui sotto:

L'incidente è avvenuto durante un test di incendio statico presso le strutture di Cape Canaveral, con l'azienda di Jeff Bezos che lo ha descritto come "un'anomalia durante un test del motore" a causa di cause sconosciute e ancora in fase di indagine, confermando però che tutti i dipendenti erano al sicuro.

Oltre all'impatto logistico e finanziario, l'incidente potrebbe influenzare sia il programma di lanci di Blue Origin sia le conseguenti iniziative spaziali di altre aziende. Con la rampa di lancio distrutta come unica che l'azienda possiede per New Glenn, e con le riparazioni che potrebbero richiedere mesi, ciò metterebbe a rischio il lancio dei satelliti internet Leo di Amazon, che allo stesso tempo intendono competere con SpaceX di Elon Musk e il servizio Starlink.

Ma oltre ai 48 satelliti che il razzo doveva trasportare, il sistema New Glenn è anche centrale nei piani di lander lunare Blue Moon di Blue Origin per la NASA. A seconda di quanto gravi vengano considerati i danni alla rampa di lancio, potrebbero colpire gravemente due programmi contemporaneamente: il dispiegamento satellitare di Bezos e la roadmap in corso della NASA per Artemis, poco dopo la storica tappa del sorvolo lunare di aprile.

Inoltre, Blue Origin ha contratti legati a future missioni lunari, incluso il trasporto di nuovi rover sulla Luna nel 2028. Pertanto, la NASA vuole anche valutare l'impatto su Artemis e sui piani delle basi lunari, ma solo dopo un'indagine cruciale e completa.