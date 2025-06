Guarda l'ispiratrice (e improbabile) vittoria degli US Open di J.J. Spaun con un putt di 65 piedi e 19,5 metri nell'ultima buca

HQ

Il mondo del golf è in fermento dopo la finale degli US Open di domenica, con la straordinaria vittoria di J.J. Spaun e le sue parole ispiratrici che significano più di un semplice torneo di golf. "Per quanto le cose stessero andando male, ho comunque cercato di impegnarmi in ogni colpo. Ho cercato di continuare a scavare a fondo. L'ho fatto per tutta la vita", ha detto, riferendosi alla sua vittoria, che includeva un putt di 65 piedi (19,5 metri) nell'ultima buca per superare Robert MacIntyre di due colpi.

Ma la vittoria di Spaun ha più peso, poiché gli è stato diagnosticato erroneamente il diabete di tipo 2 nel 2018 e gli è stato somministrato un trattamento inefficace che lo ha fatto sentire peggio e alla fine è uscito dalla top 500 in PGA, perdendo così la sua carta PGA. Ha scoperto di avere il diabete di tipo 1 solo nel 2021.

Il suo ritorno è stato incredibile. Ha vinto un solo titolo del PGA Tour, il Valero Texas Open nel 2022, prima del suo primo titolo importante, all'età di 34 anni.