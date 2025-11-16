La cometa interstellare 3I/ATLAS si allontana dal Sole in livestream gratuito stasera

HQ

Per settimane, la cometa 3I/ATLAS ha dominato i titoli dei giornali mentre astronomi, commentatori e milioni di lettori curiosi seguono il percorso del terzo oggetto interstellare conosciuto che sia mai entrato nel nostro sistema solare. La cometa, delle dimensioni di Manhattan, è recentemente riemersa da dietro il sole dopo un avvicinamento ravvicinato che ha scatenato di tutto, dall'entusiasmo scientifico alla speculazione dilagante online.

Orari e modalità di visione

Stasera avremo finalmente un'occhiata chiara: a partire dalle 5:15 a.m. CET (23:15 ET), il Virtual Telescope Project trasmetterà in diretta le viste telescopiche dal suo osservatorio di Manciano, in Italia, dando una rara possibilità di osservare l'oggetto che si muove attraverso le stelle della Vergine. La traiettoria dell'oggetto ha confermato la sua origine interstellare poco dopo la sua scoperta quattro mesi fa, e da allora i ricercatori hanno studiato se è sopravvissuto al suo intenso sorvolo solare.

Avi Loeb e gli scienziati

Immagini recenti indicano che la cometa è rimasta intatta, uno sviluppo che ha incoraggiato l'astrofisico di Harvard Avi Loeb a ribadire la sua opinione secondo cui una stabilità insolita potrebbe meritare di prendere in considerazione spiegazioni non naturali. Altri esperti rimangono scettici e attribuiscono le condizioni di 3I/ATLAS alla fisica cometaria standard.

NASA e HiRISE

La NASA dovrebbe rilasciare presto le immagini a più alta risoluzione della cometa, catturate dalla fotocamera HiRISE del Mars Reconnaissance Orbiter all'inizio di questo autunno, anche se la pubblicazione è stata ritardata durante lo shutdown del governo degli Stati Uniti. La rinnovata visibilità arriva sulla scia delle discussioni virali sul precedente percorso della cometa vicino a Giove, Venere e Marte, che hanno alimentato le speculazioni sui social media.

Elon Musk e Joe Rogan

Personaggi pubblici come Elon Musk hanno evidenziato il potenziale distruttivo che un oggetto massiccio di questa natura avrebbe se mai si scontrasse con la Terra, mentre commentatori come Joe Rogan hanno espresso preoccupazioni simili quando hanno discusso con lui dei rischi. Gli scienziati, nel frattempo, sottolineano che l'oggetto rimane su una chiara traiettoria di fuga e non rappresenta una minaccia.

Guarda il livestream completo nel video qui sotto

Con una magnitudine di +10,9, 3I/ATLAS è troppo debole per essere rilevato senza un telescopio, ma il livestream fornirà viste dettagliate in tempo reale della sua chioma incandescente e della coda emergente mentre si allontana dal sistema solare interno. La trasmissione potrebbe non risolvere il dibattito sulle sue origini, ma offre la migliore opportunità per osservare uno dei fenomeni più rari dell'astronomia moderna. E se sei interessato, puoi guardare l'intero livestream nel video qui sotto.