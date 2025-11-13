🔴 WATCH LIVE: Parigi attacca le cerimonie commemorative (tutto in un unico posto)

HQ

Giovedì 13 novembre 2025, la Francia commemora il 10° anniversario degli attentati di Parigi del 2015. Se vi trovate in Francia e volete seguire le cerimonie, potete cliccare sul seguente link per scoprire gli orari e le modalità per assistervi.

Tuttavia, se non siete in grado di assistere alle cerimonie dal vivo o vi trovate fuori dalla Francia, abbiamo messo insieme un elenco di video per non perdervi nessuna parte della cerimonia, che si svolgerà nel Jardin du Souvenir, Place Saint-Gervais (4° arrondissement) e l'inizio è previsto per le 18:00 CET.