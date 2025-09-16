Guardare i film dello Studio Ghibli migliora la salute mentale, secondo un nuovo studio

HQ

Gli adulti Disney potrebbero voler dare il via al loro 58° rewatch de Il Re Leone e passare a un po' di cinema vero, perché si scopre che i film dello Studio Ghibli non sono solo grandi film, ma possono anche aiutare la tua salute mentale.

Questo rapporto proviene dalla National Library of Medicine e ha coinvolto uno studio di studenti post-laurea per cercare di combattere i sentimenti generali di ansia e tristezza nei giovani. Si è scoperto che guardare i film dello Studio Ghibli ed evocare sentimenti di nostalgia attraverso di essi ha favorito un senso di calma nei soggetti del test.

Ulteriori test con giochi open-world come The Legend of Zelda: Breath of the Wild hanno aiutato i giovani a sentire meglio il senso dell'esplorazione, della padronanza, dello scopo e del significato. Tutti questi fattori contribuiscono positivamente alla felicità generale.

Quindi, se ti senti triste o non riesci a decidere cosa guardare la sera del cinema, forse provare lo Studio Ghibli migliorerà il tuo umore. Vale la pena notare che My Neighbour Totoro e Kiki's Delivery Service sono stati utilizzati nello studio, quindi altri film potrebbero non avere lo stesso identico effetto.

Annuncio pubblicitario: