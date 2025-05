Guardiamo avanti al Summer Game Fest nell'ultimo episodio di The Gamereactor Show

HQ

È già stata una mega prima metà del 2025 e si concluderà anche con il botto, poiché il Nintendo Switch 2 e il Death Stranding 2: On the Beach arriveranno prima di superare la metà dell'anno. Nonostante questo fantastico anno solare finora, la seconda metà del 2025 sembra molto, molto più magra al momento, poiché ci sono solo una manciata di date di uscita a cui guardare avanti. La domanda immediata è se questo cambierà subito dopo l'estate di annunci e rivelazioni, a partire da Summer Game Fest all'inizio di giugno.

Per celebrare questa occasione annuale, abbiamo dedicato l'ultimo episodio di The Gamereactor Show all'evento di Geoff Keighley a Los Angeles, in cui Alex ed io discutiamo di cosa ci aspettiamo da Summer Game Fest e di come esso, e il Xbox Games Showcase, modellerà il resto dell'anno solare. Per vedere se siamo sicuri che ci sarà una seconda metà dell'anno impegnativa, assicurati di dare un'occhiata all'ultimo episodio del podcast qui sotto.

Inoltre, se stavate aspettando Superman, assicuratevi di ascoltare la fine dell'episodio, poiché discutiamo anche del motivo per cui siamo ottimisti ma ancora cauti riguardo a questo primo vero punto di partenza per il DC Universe.

