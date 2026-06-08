Guardiamo indietro al Summer Game Fest e all'Xbox Games Showcase nell'ultimo The Gamereactor Show

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Anche se tendiamo a offrire nuovi episodi di The Gamereactor Show ogni venerdì, a causa della natura frenetica e caotica di questo periodo 'non-E3', abbiamo deciso di registrarne uno bonus per voi questa settimana.

Esatto, dopo un mega weekend che ha incluso il Summer Game Fest e l'Xbox Games Showcase, Alex ed io ci siamo riuniti per ricapitolare le due principali trasmissioni e discutere di cosa ci ha colpito di più, cosa ci ha sorpreso di più, cosa aspettiamo con ansia e altro ancora.

Dai un'occhiata al 94° episodio dello show qui sotto, o sul tuo fornitore di podcast preferito, che sia Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible o Spreaker. E non dimenticate di riascoltare più tardi questa settimana, venerdì, quando probabilmente dedicheremo un po' di tempo a parlare del Nintendo Direct, nel caso si dipingesse la voce sullo show dovessero venire a stare in palo...